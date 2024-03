Uomo accoltellato al Quarticciolo: indaga la Polizia

Poteva finire in tragedia, una lite sviluppatasi con un conoscente per futili motivi. L’accaduto la notte scorsa intorno alle 2.40 in viale Palmiro Togliatti, all’altezza del civico 972. Un 35enne è stato accoltellato. L’uomo, ferito a una coscia, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Pertini.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che indagano per individuare l’autore del gesto. Ascoltato dai poliziotti, l’uomo ferito ha detto che stava parlando con un amico quando a un certo punto il suo aggressore si è avvicinato, hanno discusso e lo ha colpito. Il 35enne ha detto di non aver mai visto quell’uomo violento.

