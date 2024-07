Uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia: la moglie lo aveva denunciato

Un uomo di 55 anni dell’est Europa è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La moglie, una donna moldava di 42 anni, lo aveva denunciato per le continue vessazioni fisiche e psicologiche subite negli ultimi mesi.

Le violenze subite dalla donna

Secondo quanto emerso dalla denuncia, l’uomo maltrattava la moglie da diverso tempo, prevalentemente con aggressioni verbali e umiliazioni. In alcune circostanze, le violenze erano sfociate anche in atti fisici, che però la donna non aveva mai denunciato in passato e per le quali non si era mai recata in ospedale.

L’episodio che ha fatto scattare la denuncia è stata una lite particolarmente accesa, durante la quale l’uomo l’avrebbe anche minacciata di morte.

La scelta della donna di rimanere con il marito

Nonostante le violenze subite, la donna ha inizialmente rifiutato il collocamento presso una struttura protetta, preferendo rimanere a vivere con il marito per prendersi cura dei loro quattro figli minorenni.

I Carabinieri, però, hanno ritenuto la situazione troppo grave per non intervenire e hanno avviato le indagini per raccogliere le prove necessarie per l’arresto dell’uomo.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto dell’uomo

Nel giro di pochi giorni, i Carabinieri hanno raccolto prove sufficienti a dimostrare la colpevolezza dell’uomo. La Procura della Repubblica ha quindi richiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale di Velletri l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 55enne. L’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Velletri.

