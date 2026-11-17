Un alone di mistero avvolge il quartiere della Garbatella, dove un uomo di cinquantanni è stato rinvenuto privo di vita all’interno della propria abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori è scattato oggi, martedì 17 novembre, in una palazzina di via Badoero.

All’interno dell’immobile, al momento della drammatica scoperta, era presente anche la madre della vittima, che versava in condizioni tali da richiedere l’intervento immediato del personale sanitario dell’Ares 118: l’anziana è stata stabilizzata sul posto e trasportata d’urgenza al vicino ospedale San Camillo per gli accertamenti clinici del caso.

Rilievi a porte chiuse e ipotesi investigative

Sul posto sono intervenute tempestivamente le volanti della Polizia di Stato e gli specialisti della Polizia Scientifica, che hanno isolato l’area per eseguire i rilievi tecnici ed esaminare ogni dettaglio utile a ricostruire le ore che hanno preceduto il decesso. Le cause della morte rimangono al momento avvolte nel massimo riserbo e gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella che fa riferimento a un violento alterco consumatisi in casa poco prima della tragedia. Nelle prime fasi dell’indagine le autorità hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulle generalità del cinquantenne e sulle attuali condizioni di salute della madre ricoverata nel nosocomio romano.

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