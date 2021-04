Uomo trovato morto nel palazzo occupato di via Costi

Un uomo è stato trovato morto dal 118 in via Raffaele Costi.

Dalle prime informazioni raccolte, si apprende che la vittima – un gambiano di 28 anni, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti – si trovava dentro il palazzo occupato. Portato all’esterno, era privo di conoscenza. Il personale medico ha provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Non sono stati riscontrati, a un primo esame esterno, segni di violenza. Salma a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

“I fatti di oggi, con il ritrovamento di un cadavere in un palazzo occupato di via Raffaele Costi – ha dichiarato Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina – fanno emergere, ancora una volta, la necessità che alle periferie della Capitale e, in particolare, alla zona di Tor Sapienza, debba esserci una maggiore attenzione da parte della Sindaca Raggi e della sua delegata alle periferie. Sono quattro anni che assistiamo a dirette Facebook, lanci di agenzie, conferenze stampa e qualche passerella per i fotografi ma la realtà ci mostra un quadro sconfortante per dei quadranti della città sempre più distanti dall’essere definite zone di una capitale europea. Pensiamo solo al problema degli alloggi popolari, un problema mai risolto, dove il 70 per cento della popolazione degli abitanti vive in edifici di edilizia residenziale pubblica che versano in condizioni disastrose. Quando Raggi si candidò, promise che li avrebbe ristrutturati ma non è stato fatto nulla. Per non parlare delle frequenti scene di prostituzione anche in pieno giorno e vari accampamenti abusivi. Avremmo preferito qualche annuncio in meno e qualche azione in più, ma su questo confidiamo che siano i cittadini a farlo presente alla Sindaca Raggi nel corso delle prossime elezioni amministrative”.