Urban 20 nel 2021 co-presieduto da Roma e Milano

La sindaca di Roma Virginia Raggi e il sindaco di Milano Giuseppe Sala co-presiederanno l’edizione 2021 di Urban 20 [U20], a seguito del passaggio di presidenza del G20 dal Regno dell’Arabia Saudita all’Italia.

Il Vertice finale di U20 si terrà a Roma, nel giugno 2021. In quell’occasione U20 trasmetterà le sue raccomandazioni congiunte al Governo italiano in qualità di Presidente del G20, da presentare al vertice dei leader del G20.

Nel 2021 l’Italia ha un’opportunità unica: sarà Presidente del G20, partner del Regno Unito nella COP 26 e Presidente di U20, ponendo al centro della sua azione gli interconnessi aspetti del cambiamento climatico, transizione energetica e della necessità di una pronta ripresa economica. Tali aspetti sono quelli che stanno più a cuore alle città, le più colpite dal Covid, e che saranno attrici protagoniste della ripresa equilibrata e sostenibile.

Urban 20 è un’iniziativa di diplomazia cittadina che riunisce le città degli Stati membri del G20 in un quadro comune per discutere questioni economiche, climatiche e di sviluppo globali. Le città formano una posizione comune e formulano raccomandazioni per l’esame della presidenza del G20 e dei Capi di Stato e di Governo, rafforzando il ruolo delle città come leader economici e politici globali. L’iniziativa U20 è convocata in modo permanente da C40 Cities e United Cities and Local Government, sotto la guida di una Chair city che ruota ogni anno.

“È un onore eccezionale per l’Italia presiedere il vertice U20 e per Roma è una grande opportunità di confronto con le altre metropoli del mondo sulle sfide del futuro. Urban 20, sotto la guida italiana, continuerà a richiedere un’azione congiunta per affrontare i temi della protezione dell’ambiente, dell’inclusione sociale, della crescita economica e della rigenerazione urbana in chiave sostenibile”, afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi.