Urban nature all ex SNIA Viscosa

Domenica 10 ottobre 2021 il WWF ha organizzato in tutta Italia la quinta edizione di Urban Nature, la giornata dedicata alla Natura in Città. Diverse e tutte interessanti le iniziative messe in campo dal WWF Roma, tra le quali quella realizzata al Lago Bullicante (Ex Snia Viscosa), uno dei gioielli di biodiversità urbana del V Municipio.

La bella mattinata trascorsa intorno al Lago, si è articolata in due momenti diversi, entrambi molto stimolanti.

Il primo è stato l’incontro con un nutrito gruppo di camminatori di Sentiero Verde, circa un centinaio, impegnati in uno degli eventi della Giornata del Camminare di Federtrek. Gli amici di Sentiero Verde, guidati da Antonio Citti e Paolo Iacarella, hanno fatto tappa al Parco delle Energie e al Lago Bullicante, occasione per gli attivisti del WWF del V Municipio per raccontare la storia del Parco e del Lago e illustrarne gli eccezionali valori di Natura Urbana.

Il secondo appuntamento è stato l’incontro con gli amici del Forum del Parco delle Energie, al quale hanno partecipato circa quaranta persone, tra cui alcuni bambini, che avevano prenotato la visita attraverso il WWF per partecipare a Urban Nature. Gli attivisti del Forum Alessandra Valentinelli, Sabrina Baldacci e Enzo De Martino si sono alternati con Emilio Giacomi e Stefano Gizzi del WWF nel raccontare ai partecipanti le vicende della mobilitazione popolare, sostenuta con grande impegno anche dalla nostra associazione, che hanno portato alla realizzazione dell’esproprio dell’area del Lago Bullicante e all’istituzione del Monumento Naturale da parte della regione Lazio nel giugno del 2020. Sono stati inoltre illustrati i principali valori naturalistici dell’area, con una visita guidata che ha toccato le sponde del Lago, le principali formazioni vegetali, i ruderi dell’ex fabbrica e l’apiario didattico. L’incontro è stato anche un’occasione per fare il punto della situazione sulle vertenze ancora da portare a compimento, per le quali il WWF continuerà a dare il suo sostegno alla mobilitazione del forum e dei cittadini del territorio.