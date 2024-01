Urbanistica, approvata delibera per rigenerazione Palazzo Marini

La Giunta di Roma Capitale, su proposta dell’Assessorato all’Urbanistica, ha approvato una delibera da sottoporre all’Assemblea Capitolina per consentire la rigenerazione di Palazzo Marini, a Piazza San Silvestro nel Municipio Roma I, e la sua trasformazione in una struttura Turistico Ricettiva oltre 60 posti letto.

Il progetto prevede la riqualificazione dell’immobile con l’eliminazione delle superfetazioni che nel tempo ne hanno compromesso l’integrità e la riconduzione dello stesso a un sistema più chiaro ad isolato con corte centrale.

Alla riqualificazione architettonica si aggiungerà quella funzionale, con l’insediamento della catena alberghiera Four Seasons che impatterà positivamente sul tessuto economico di Roma, creando un elemento di attrazione e dando nuova linfa vitale alla prospiciente Piazza San Silvestro.

L’investimento totale collegato, direttamente o indirettamente, al progetto è quantificabile in 531 milioni di euro, il cui impatto diretto, indiretto e indotto sul PIL sarà pari a 1.778 milioni di euro, mentre l’impatto occupazionale sarà pari a 4.792 posti di lavoro a tempo pieno nel periodo 2023-2030, mentre quello sul gettito fiscale ammonterà a 641 milioni. Il progetto prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare gli oneri a scomputo per la valorizzazione della Piazza San Silvestro al fine di trovare una soluzione ai problemi emersi nel corso degli anni, e permettere la creazione di uno spazio finalizzato ad accogliere la cittadinanza.

Questa delibera si aggiunge a quella approvata a fine dello scorso anno per rigenerazione e conseguente trasformazione un’unica struttura ricettiva con oltre 60 posti letto del complesso immobiliare compreso tra via Boncompagni, via Piemonte, via Sallustiana e via Quintino Sella, sempre nel Municipio Roma I. Il progetto prevede la rigenerazione di tutti gli 11 edifici facenti parte del complesso attraverso il recupero dei locali, la realizzazione di manufatti interrati per collegare i fabbricati e l’accorpamento degli edifici costruiti in aderenza. Qui si sorgerà un albergo della catena Mandarin Oriental.

“ Tra i nostri principali obiettivi c’è sempre stato quello di favorire la rigenerazione urbana di Roma anche attraverso nuovi investimenti privati: con queste due delibere diamo il via libera alla rinascita e rifunzionalizzazione di due complessi immobiliari storici e di pregio, chiusi e inutilizzati da oltre 10 anni. Inserire delle funzioni pregiate nel centro storico di Roma nel pieno rispetto della sua storia architettonica è un elemento importante e da valorizzare. In quest’ottica il ruolo dei privati è importante, fermo restando che è fondamentale che la “regia” sia pubblica e all’interno di una visione chiara e condivisa. Allo stesso tempo è fondamentale continuare a lavorare, così come stiamo facendo, in interventi pubblici nei territori più fragili e periferici. Solo in questo solo lavorando in questo modo, affiancando agli interventi pubblici quelli privati, è possibile favorire il reale sviluppo urbano di Roma ” è quanto dichiara l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia.