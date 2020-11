Urbanistica, da oggi on line modulistica semplificata per istanze affrancazioni

Da oggi, con l’entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilisce le nuove modalità di affrancazione, è on line sul portale di Roma Capitale la modulistica per la procedura semplificata per la presentazione delle istanze corrispondente alle nuove normative vigenti.

Come alternativa alla procedura ordinaria, i cittadini possono quindi effettuare in proprio il calcolo per la determinazione del corrispettivo di affrancazione – anche avvalendosi per verifica del simulatore di calcolo presente on line – inserendolo poi in una relazione tecnica redatta e sottoscritta da un professionista abilitato sotto la propria personale responsabilità che sarà poi sottoposto a verifiche da parte degli uffici.

La modulistica da utilizzare per la redazione della istanza con la procedura semplificata si trova all’indirizzo:

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF40221&pagina=6