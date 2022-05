Urge completare i lavori di manutenzione ed adeguamento Mercato comunale coperto di piazza delle Iris

Dopo l’incontro con i Presidenti delle AGS mercatali non potevamo non andare a documentare quanto segnalato dal presidente del Mercato (tra l’altro già evidenziato da Antonio Liani Presidente della Commissione Commercio del V nella sua relazione) davanti al Presidente Mauro Caliste e gli assessori M. Lostia LL.PP. e M. Ricci Commercio.

Diciamo subito che non è una questione di fondi in quanto le opere come il sistema di refrigerazione del Mercato e la messa in funzione dei rilevatori di fumo sono già state finanziate e vanno quindi solo completati con la fornitura dei motori e l’allaccio delle centraline già fornite e installate.

Serve poi rispondere ad una richiesta dei commercianti del Mercato di poter utilizzare l’area parcheggio realizzata sopra il PUP, magari, così come chiedono, attraverso una Zona con disco orario che consenta agli operatori di utilizzarlo dalle 9 alle 12.

Un provvedimento che darebbe un servizio agli operatori e che eliminerebbe il caos attuale alla viabilità.

Servirebbe poi eliminare il degrado esterno rappresentato dalle erbe infestanti che hanno quasi riconquistato i marciapiedi.