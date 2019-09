Utilizzo multipiano di via Francesco Tovaglieri a parcheggio pubblico 

“È in fase di conclusione l’iter per l’utilizzo dell’area a parcheggio pubblico del lastrico solare dell’immobile adibito ai servizi elettorali sito in Via Francesco Tovaglieri, il cosiddetto “Ecomostro” di via F. Tovaglieri.” Lo annuncia il presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi in un suo post su fb.

“A partire dalla richiesta di riapertura a parcheggio formulata da parte dell’assessore alla mobilità del V Municipio e arrivando alla Risoluzione del 25 marzo 2019 della maggioranza Cinque Stelle, a firma del capogruppo a nome di tutti i consiglieri M5S, ad oggi, il percorso intrapreso da questa amministrazione consentirà come promesso in breve tempo di migliorare la viabilità del quartiere permettendo ai cittadini di usufruire dell’area di parcheggio sul lastrico solare dell’Ecomostro.

Dopo 36 anni – conclude Boccuzzi – la struttura inizierà ad essere finalmente utilizzata dai cittadini.”