V municipio. Esilarante risposta ad una interrogazione in materia urbanistica

Pochi giorni prima che scattasse la quarantena per contrastare il Covid 19, su indicazione di alcuni residenti del Quartiere di Villa De Sanctis, abbiamo segnalato al Presidente della Commissione LL.PP. Christian Belluzzo lavori di demolizione all’interno della ex Soc. Baloon in via Casilina/via dei Gordiani.

Il 17 marzo 2020 il consigliere Belluzzo predispone una interrogazione al Presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi nella quale chiede cosa c’è dietro la SCIA che parla di demolizione e ricostruzione di parte dell’immobile. Un intervento che tra l’altro ha abbattuto parte del muro di confine con il vicino Consultorio della Asl2.

Ci sono voluti due mesi esatti per ottenere una risposta che appare semplicemente assurda e senza che il Presidente Boccuzzi abbia interpellato per formulare la risposta il Direttore della UOT e i Responsabili del procedimento.

Anzi, è arrivato addirittura ad affermare che, trattandosi di un intervento all’interno di una proprietà privata, autorizzazioni e controlli sul rispetto delle normative che regolano le disposizioni in materia urbanistica, esulano dalle competenze municipali. Quindi una risposta in chiara chiave di Indisciplina Edilizia.

Di solito dopo la risposta ad una Interrogazione il consigliere firmatario della stessa dovrebbe dichiarare la sua soddisfazione o meno della stessa, che farà in questa occasione il presidente della Commissione LL.PP.