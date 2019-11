V municipio: “Incendi e rapine, 5stelle minimizzano su rischio sicurezza”

“Il silenzio che aleggia nei giorni successivi ai fatti di cronaca che hanno colpito duramente il V municipio come gli incendi dolosi ai locali Pecora Elettrica e Baraka Bistrot o le denunciate rapine ai danni dei negozianti di zona, mi lascia perplesso. L’attenzione non deve diminuire laddove i fari della cronaca puntano già altrove e la politica non deve soprassedere di fronte a fatti come quelli accaduti a Centocelle e al Prenestino.

“A chi si permette di affermare che i quartieri sono sicuri rispondiamo che è nostro dovere esporre ai media le criticità del territorio ogni volta che questo si rende necessario. L’emergenza sicurezza c’è e il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato a Roma lo testimonia, come le parole del ministro Lamorgese e contrariamente a quanto viene affermato dal M5S. Con l’impegno sul territorio sono disponibile a farmi portavoce di tutte le esigenze dei commercianti presenti nel V municipio che si sentono minacciati da questa preoccupante scia di eventi.”

Così il coordinatore territoriale di FI nel V municipio, Enzo Blasi.