V Municipio. Incontro con la Protezione Civile

Sabato 1 aprile 2023 si terrà presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis un incontro con la Protezione Civile, organizzato dal Municipio Roma V in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e le relative associazioni di volontariato.

L’incontro vedrà la presenza del Presidente del Municipio, Mauro Caliste, dell’Assessora ai LL.PP. Maura Lostia, e anche dell’Assessora ai LL.PP. di Roma Capitale, Ornella Segnalini, del Presidente Commissione Ambiente, il Consigliere Giammarco Palmieri e del Direttore del Dipartimento Prot. Civile.

L’evento si pone come occasione di confronto con la cittadinanza e informazione sulle procedure da seguire in caso di pericolo. Verranno mostrate le esercitazioni della Protezione e proprio per rendere più completa la spiegazione saranno presenti alcuni mezzi in uso alle associazioni, ad esempio i droni, le idrovore, le motopompe e gli speciali apicoltori. Saranno anche illustrate le tecniche di rianimazione – primo soccorso.

Le associazioni che hanno aderito all’incontro sono la DOES (Divisione Operativa Emergenza Strategica), le Guardie per l’Ambiente, il NOAR (Nucleo Operativo Alfredino Rampi), L’Associazione APPIA ANTICA – ROMA e L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VII GRUPPO.