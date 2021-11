V Municipio: insediato il nuovo Consiglio

L’8 novembre 2021 in via Perlasca si è tenuta la prima riunione del nuovo Consiglio del Municipio Roma V dopo le elezioni di ottobre.

Durante la seduta sono state votate le delibere per la ratifica del risultato elettorale, la nomina di Mauro Caliste Presidente del Municipio (che ha giurato), di David Di Cosmo (Partito Democratico) Presidente Aula e di Emiliano Orlandi (Lista Gualtieri) e Patrizio Platania (Fratelli d’Italia) Vice Presidenti Aula.

Nella seduta odierna non è stata presentata la Giunta cosa che con tutta probabilità avverrà lunedì 15 ottobre 2021 durante il prossimo Consiglio. Contestualmente se (come consuetudine) alcuni assessori saranno scelti tra i consiglieri eletti, questi si dovranno dimettere da questa carica e si procederà con la loro surroga con i primi candidati non eletti delle rispettive liste.

FD’I ha anche indicato il capogruppo nel consigliere Walter Pacifici che, come consigliere anziano, per effetto delle preferenze ricevute ha aperto i lavori dell’assemblea odierna.

La diretta della prima seduta del Municipio Roma 5