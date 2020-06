V Municipio. Pulcini: “Nuove panchine in arrivo in parchi, strade e scuole”

In due parchi del V Municipio sono state posizionate, nei giorni scorsi, nuove panchine per rendere le aree verdi ancora più fruibili e decorose. A comunicarlo è stato l’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini, che ha specificato: “Le nuove panchine sono state posizionate al Parco di Casale Rosso e al Parco di Tor Sapienza. Ho chiesto di acquistare modelli in cemento a finitura pietra affinché fossero più durature e non vandalizzabili. Queste sono solo le prime di 270 panchine acquistate a fine 2018 con i fondi rimasti a disposizione, nel bilancio, che abbiamo voluto stanziare per gli arredi urbani del Municipio. Negli anni abbiamo aumentato gli investimenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde nel territorio per effettuare una riqualificazione completa in tutti i quartieri. Nelle prossime settimane installeremo sul territorio municipale tutte le altre panchine che abbiamo acquistato”.

Le panchine nuove che l’Assessore ha chiesto agli uffici di installare saranno posizionate nei seguenti luoghi: nel giardino di via Anagni, di via dei Meli, di via Castore Durante, Castel di Ieri, di via Olcese, di via Aldo Palma; nel Parco di Villa Gordiani, Alessandrino, Somaini, Tor Sapienza, Casale Rosso, Giorgio de Chirico, Teoli, di Centocelle, Palatucci; a Piazza delle Giunchiglie e, proprio in questi giorni, anche a Largo Mola di Bari e via Perlasca.

Pulcini ha aggiunto:”Continua il nostro lavoro di sistemazione di panchine ammalorate e di posizionamento di nuove, non vandalizzabili. Ne abbiamo acquistate tante, un investimento mai fatto prima. Non abbiamo intenzione di fermarci. Oltre quindi alle aree verdi, verranno poste le panchine lungo le strade e nelle scuole del Municipio”.

L’Assessore ha poi condiviso l’elenco dei parchi dove sono state sistemate le panchine con le assi di legno rassicurando che, entro l’anno, verranno sistemate anche le rimanenti.

Fra le aree interessate all’intervento: Giardino di Via Del Campo, Parco Delle Energie, Parco Bonafede, Parco Palatucci, Parco Taverna, Parco Achille Grandi, Parco Biavati, Villa Gordiani e il Parco Barone Rampante. Il primo intervento di questo tipo è iniziato ad aprile 2018 e Pulcini ha affermato che continueranno operazioni come queste anche nei prossimi mesi.

L’Assessore all’Ambiente ha ricordato che “le disponibilità dei fondi per gli acquisti a fine 2018 sono state orientate all’acquisto di panchine, stalli per le bici, bici elettriche (ben 46), fototrappole e parapedonali. Acquisti che andranno a rendere il territorio ancora più fruibile e decoroso per i residenti”.