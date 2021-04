V Municipio, Santori-Corsi (Lega): “Allarme sicurezza con furti nella scuola di Largo Cocconi”

“Nelle scuole del V Municipio è allarme sicurezza. A confermarlo il grave episodio capitato ieri nell’istituto Comprensivo Statale di largo Cocconi, a Centocelle, dove uno sconosciuto è entrato di soppiatto nella scuola rubando due cellulari al personale scolastico, senza che nessuno sia riuscito ad intervenire”.

A denunciarlo in una nota sono Fabrizio Santori, dirigente romano della Lega Salvini premier ed Emiliano Corsi, capogruppo Lega V municipio.

“Sulla vicenda è stata già sporta denuncia ma abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di genitori di bambini impauriti dal fatto che qualunque malintenzionato può accedere nella scuola ed entrare in contatto con i bambini. Si tratta di un fatto gravissimo che purtroppo riaccende la questione della sicurezza del quartiere e, in particolare, i mancati controlli intorno alle scuole dove purtroppo il rischio della presenza di malintenzionati è grave e non si può sottovalutare”, osservano i due rappresentanti della Lega.

“Chiediamo, quindi, alle Istituzioni preposte di intervenire con maggiori controlli in un quartiere come Centocelle dove il rischio delinquenza è alto e non possiamo accettare che le scuole dei nostri figli diventino luoghi pericolosi”, conclude la nota di Fabrizio Santori e di Emiliano Corsi.