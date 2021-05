V Municipio, una polizza assicurativa per 200 volontari del verde

Il V municipio ha stipulato una polizza con la società “Le assicurazioni di Roma” volta a fornire copertura dai rischi di infortunio e malattia connesse allo svolgimento delle attività dei volontari del verde.

Lo ha comunicato il presidente del V municipio, Giovanni Boccuzzi. La direzione tecnica del Municipio Roma V ha approvato la determinazione dirigenziale numero 860 del 26/03/2

Verde, dal V municipio una polizza assicurativa per 200 volontari che vogliono ‘adottare’ i parchi. La polizza coprirà fino a 200 volontari e sarà operativa sia per le adozioni delle aree verdi municipali che per gli eventi occasionali promossi dal municipio, con la possibilità di estendere la misura in caso di un numero superiore di adesioni”,

“Questa importante azione consente l’entrata in piena operatività dell’Albo dei volontari del verde del Municipio V, nonché dare impulso alla pratica delle adozioni di aree verdi ai sensi del recente Regolamento del verde di Roma Capitale, che entrerà in vigore dal 15 maggio 2021”, ha continuato

Il municipio Roma V “favorisce la piena partecipazione dei cittadini, sia in forma diretta sia tramite le associazioni, alla gestione del verde pubblico e alle attività di pianificazione, tutela e valorizzazione dell’ambiente”.

Bene. Peccato che ci siano voluti quasi 5 anni.