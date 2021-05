Vaccino in farmacia a Roma e nel Lazio

Dal 1 giugno 2021 sarà possibile vaccinarsi nelle farmacie di Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina. Non sarà possibile farlo in tutte quelle sul territorio ma si potrà scegliere tra chi ha aderito alla campagna vaccinale anti Covid-19 ed è stata inserita nella rete regionale dei punti di somministrazione.

Solo dal sito della Regione Lazio

L’accesso alla vaccinazione in farmacia avverrà unicamente attraverso il sistema di prenotazione on-line della Regione Lazio, nell’ambito della fascia di età per cui è attiva la prenotazione. Non è possibile prenotare direttamente nelle farmacie.

Prenotazione vaccino in farmacia

Le prenotazioni partiranno lunedi 24 maggio.

Il vaccino disponibile in farmacia

Il vaccino sarà il monodose Johnson & Johnson (Janssen) e le prime somministrazioni avverranno a partire da martedi 1 giugno.

Come si prenota

Le persone assistite dal Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio che vogliono prenotare il vaccino dovranno:

avere la propria tessera sanitaria in corso di validità, per comunicare il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico TEAM posto sul retro della tessera

scegliere nell’elenco la farmacia dove intendono ricevere il vaccino

selezionare il giorno utile

lasciare il proprio numero di telefono: la Farmacia scelta chiamerà per fissare l’orario dell’appuntamento che sarà unico perché il vaccino è monodose.

Le fasce di età attive per la prenotazione

Al seguente link la pagina del sito della Regione Lazio che riporta le fasce di età che possono attualmente prenotare, da li poi si potrà accedere alla pagina dedicata alle prenotazioni. https://www.salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta

L’elenco delle farmacie dove vaccinarsi a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina

Appena sarà reso pubblico sarà inserito su questa pagina.