Valeriani (PD): “Estendere gratuità mezzi pubblici agli under 19 del Lazio”

“La misura introdotta dal Campidoglio consentirà all’Amministrazione regionale di risparmiare notevoli risorse, che potrebbero essere reinvestite per garantire le stesse opportunità a tutti gli studenti under 19 del Lazio, le cui famiglie abbiano i requisiti previsti dalla deliberazione regionale” dichiara il consigliere Massimiliano Valeriani, primo firmatario della proposta. In particolare, l’estensione della gratuità potrebbe interessare oltre 25.000 studenti con un impegno regionale di circa 7 milioni di euro.

“Abbiamo chiesto al presidente Rocca e agli assessori al Bilancio e ai Trasporti – conclude Valeriani – di attivarsi per garantire agli studenti del Lazio di poter accedere gratuitamente al sistema di trasporto pubblico regionale”. Una richiesta che si accompagna a quella avanzata nei giorni scorsi per impegnare la Giunta di centrodestra a risolvere i continui disservizi che si verificano sulle linee ferroviarie regionali, causando notevoli disagi a migliaia di pendolari.