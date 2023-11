Valle Muricana, inaugurato edificio polifunzionale

Inaugurato l’edificio polifunzionale nella località di Valle Muricana, un’opera inizialmente realizzata dall’Associazione di Recupero Urbano Pietra Pertusa nel 2011, che comprende anche la sistemazione del verde, parcheggi pubblici e viabilità interna all’area servizi per un importo pari a circa a € 1.630.00,00 e rimasta poi abbandonata per oltre 10 anni, durante i quali è stata vandalizzata ed occupata.

All’indomani dell’insediamento dell’amministrazione guidata da Roberto Gualtieri, Municipio XV e Dipartimento Urbanistica, attraverso una profonda sinergia e collaborazione istituzionale, hanno avviato i dovuti iter tecnico/amministrativi per il ripristino di questo importante luogo e la sua riqualificazione che si è finalmente conclusa con la consegna del bene alla cittadinanza.

Arciragazzi – Comitato di Roma avrà in consegna il bene per un periodo limitato all’ascolto del quartiere e delle realtà locali al fine di registrare le aspettative e le esigenze del territorio utili a comporre il nuovo bando pubblico. Un periodo di ascolto che unirà la necessità di sorvegliare la struttura e allo stesso tempo capire nel profondo quali servizi potranno essere più utili per il futuro del centro polifunzionale.

“Oggi è una bella giornata – commenta l’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia – perché un nuovo spazio di prossimità, dopo anni di incuria e totale abbandono viene restituito alla Comunità, coinvolta sin dall’inizio per raccogliere idee e proposte sull’uso e sui servizi più utili alla cittadinanza. Questa è la città che vogliamo, che riconquista luoghi dimenticati e li restituisce al territorio. È un lavoro meticoloso, che facciamo quartiere per quartiere e che si affianca alle grandi progettualità ed ai grandi cantieri che sono stati aperti in città. Perché anche da quelle che sembrano piccole cose, ma che invece per un territorio sono presidi importantissimi, si migliora la qualità della vita delle persone”.

“Una bella giornata resa possibile dal lavoro sinergico svolto con il Municipio XV e dalla forte volontà e passione che ancora una volta il Presidente Torquati e l’Assessora Chirizzi hanno mostrato nel governo del territorio” conclude Veloccia.