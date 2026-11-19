Scappano in auto all’alba, mollano la macchina e provano pure a salire sul balcone di una casa privata, ma i carabinieri di Colleferro li agguantano in tempo. È successo nella notte a Valmontone, dove i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato due cittadini romeni di 31 e 33 anni, domiciliati a Napoli e già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati di ricettazione per un carico pesante di rame.

Intorno alle 3, durante la ronda notturna in paese, la gazzella ha intercettato un’utilitaria con targa polacca che girava con fare sospetto; appena vista la pattuglia, chi guidava ha fatto una manovra brusca per sgamarla ed è partito lungo le strade vicine.

Cavi tagliati dalle ferrovie e porte del carcere di Velletri: il blitz contro i raid predatori

Braccati dopo un breve inseguimento, i due hanno piantato l’auto sul ciglio della strada provando a far perdere le proprie tracce a piedi e tentando di scavalcare il balcone di un’abitazione privata, bloccati subito dai militari prima che la situazione potesse creare panico o pericoli per i residenti. Nel bagagliaio c’erano circa 220 chili di cavi di rame tranciati dalle linee ferroviarie.

Alla luce degli indizi e del rischio concreto di fuga, i due uomini sono finiti in stato di fermo e portati nel carcere di Velletri, su disposizione della Procura, nell’ambito dell’azione congiunta tra carabinieri di Colleferro e magistratura veliterna per arginare i reati predatori e difendere ferrovie e abitazioni.

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