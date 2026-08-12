Valmontone, autobus a metano in fiamme in via Genazzano: nessun ferito

Paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 agosto, nella località di Valmontone.

Intorno alle ore 14:00, una chiamata alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Roma ha fatto scattare l’allarme per l’incendio di un autobus alimentato a metano in via Genazzano, nelle vicinanze del deposito dei mezzi.

Sul posto sono state immediatamente inviate due squadre dei Vigili del Fuoco (16A e 24A) che si sono mobilitate per contenere e domare le fiamme ed evitare rischi legati ai serbatoi del carburante.

I soccorritori hanno prontamente provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né feriti. Restano in corso gli accertamenti d’rito per fare luce sulle cause e le dinamiche che hanno originato il rogo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza