Valmontone, autobus a metano in fiamme in via Genazzano: nessun ferito
Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi nei pressi del deposito dei bus. L'area è stata messa in sicurezza
Paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 agosto, nella località di Valmontone.
Intorno alle ore 14:00, una chiamata alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Roma ha fatto scattare l’allarme per l’incendio di un autobus alimentato a metano in via Genazzano, nelle vicinanze del deposito dei mezzi.
Sul posto sono state immediatamente inviate due squadre dei Vigili del Fuoco (16A e 24A) che si sono mobilitate per contenere e domare le fiamme ed evitare rischi legati ai serbatoi del carburante.
I soccorritori hanno prontamente provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area interessata.
Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né feriti. Restano in corso gli accertamenti d’rito per fare luce sulle cause e le dinamiche che hanno originato il rogo.
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