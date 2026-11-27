Nuovo movimento interno nella coalizione di centrodestra della Capitale. Mauro Antonini, finora coordinatore del Dipartimento Attività Produttive della Lega Roma, ha ufficializzato ieri, giovedì 26 novembre, il proprio passaggio nelle file di Fratelli d’Italia.

La scelta è stata resa nota durante la presentazione romana del suo volume «Roma Capitale d’Imprese», occasione nella quale l’esponente politico ha spiegato di voler proseguire il proprio impegno al fianco del tessuto economico cittadino dentro il partito guidato nella federazione romana da Marco Perissa, ringraziato per la fiducia e l’accoglienza in una comunità politica definita stimata e già conosciuta.

La sintonia con Governo e Regione Lazio e il congedo dal Carroccio

Alla base della svolta, Antonini colloca la forte sintonia con le politiche messe in campo da Fratelli d’Italia sia a livello nazionale sia alla Regione Lazio sul fronte delle imprese, dei professionisti e delle attività produttive. «In questi anni ho lavorato ogni giorno accanto a chi a Roma fa impresa: commercianti, artigiani, professionisti, piccoli imprenditori. Nell’azione di Fratelli d’Italia, al Governo come in Regione, ritrovo lo stesso metodo: concretezza e operatività, niente retorica. Chi produce non ha bisogno di slogan, ha bisogno di risposte», sottolinea, rivolgendo al contempo un saluto riconoscente alla Lega, a Matteo Salvini e a Maurizio Politi per il sostegno ricevuto e ribadendo la linea tracciata nel suo libro: «Roma non è una frana inevitabile, è un insieme di scelte. Continuerò a stare dalla parte di chi a Roma produce, crea lavoro e paga le tasse».

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