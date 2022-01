Vandali in azione al parco di via Ruini a Colli Aniene

Il vandalismo è sempre una cosa senza senso ma, quando si accanisce su un’area verde pubblica curata dai cittadini a proprie spese, lascia veramente un turbamento profondo perché è un atto che non ha giustificazione.

Il 28 gennaio 2022 nel parco di via Ruini, più precisamente nell’area cosiddetta “gazebo” posta a ridosso di un’area ludica per bambini, è stato sparso sul prato un consistente mucchio di rifiuti che, a giudicare dalla quantità, non possono essere solo quelli contenuti nei cestini del parco. Inoltre questi mucchi erano disposti in tre posti molto distanti tra loro e questo indica la volontà di arrecare un danno.

Che si tratti di un atto di vandalismo è indubbio e la dice lunga sul tipo di persona (o persone) che può aver commesso questo reato. Sì, perché proprio di reato si tratta quando il vandalismo agisce su un bene della comunità.

Poco meno di 300 famiglie infatti, attraverso l’Associazione l’Anfiteatro si autotassano, con uno sforzo economico che pesa sul bilancio familiare, per evitare che quest’area pubblica del quartiere finisca nell’abbandono e nel degrado. Purtroppo i vandali agiscono nell’ombra e nessuno sembra aver notato il responsabile dello scempio. Invitiamo tutti a vigilare più attentamente sul parco e a segnalare alle forze dell’ordine eventuali movimenti sospetti.

Il 29 gennaio 2022 mattina, i volontari dell’Associazione l’Anfiteatro hanno ripulito l’area rendendola di nuovo disponibile ai cittadini. Sono bastate poche telefonate del responsabile dell’associazione per trovare un numero sufficiente di volontari disposti a ripristinare il decoro del parco.

In ultimo, ripetiamo che le aree verdi di via Calosso, via Guardati, via Orano e via Ruini sono in affido ad una associazione di cittadini e, visto che l’attività di manutenzione e pulizia è realizzata con il solo contributo volontario di POCHI abitanti dello stesso quadrante, ricordiamo le coordinate del c/c postale per chi volesse versare un piccolo contributo: ASSOCIAZIONE L’ ANFITEATRO – CODICE IBAN IT75M0760103200001011210760.