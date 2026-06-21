Vannacci attende Alemanno all’uscita da Rebibbia: “momento di condivisione e confronto”
L'europarlamentare rientrerà da Bruxelles per un vertice con l'ex sindaco della Capitale. Al centro del dibattito i temi di sovranità e identità nazionale
Si muovono le pedine nello scacchiere della destra sociale e sovrana all’ombra del Campidoglio.
Il generale ed europarlamentare Roberto Vannacci sarà a Roma il prossimo mercoledì 24 giugno 2026 per un atteso incontro bilaterale con Gianni Alemanno, giorno in cui l’ex sindaco della Capitale lascerà il carcere di Rebibbia
Il neo-deputato di Bruxelles ha annunciato che rientrerà appositamente dalla capitale belga per prendere parte a una cena politica alla quale parteciperanno anche diversi quadri dirigenti del movimento dello stesso Alemanno.
L’appuntamento, confermato dallo stesso Vannacci alle agenzie di stampa, si propone come un’importante occasione di confronto strategico in una fase di forte rimescolamento delle aree identitarie nel Paese.
Un incontro nel segno del dialogo e delle convergenze
«Voglio essere presente per un momento di condivisione e confronto», ha spiegato il generale, definendo il tavolo un’opportunità cruciale non soltanto sul piano dei rapporti personali, ma soprattutto su quello programmatico.
Per Vannacci, infatti, il consolidamento di una proposta politica solida non può prescindere dal confronto con chi ha storicamente guidato e rappresentato le istanze della destra istituzionale e sociale in Italia.
Nel corso delle sue dichiarazioni, l’europarlamentare ha richiamato il lungo percorso politico dell’ex primo cittadino di Roma, sottolineandone l’esperienza amministrativa e il bagaglio di consensi accumulato negli anni.
Un patrimonio ideale e programmatico che, a giudizio del generale, conserva una forte centralità per tutti quei movimenti che puntano a rilanciare nel dibattito pubblico i pilastri della sovranità, dell’identità nazionale e della tutela rigorosa degli interessi del Paese.
Le prospettive di un fronte comune a destra
La cena del 24 giugno, secondo i promotori dell’iniziativa, assume così un significato squisitamente politico:
Consolidare le relazioni e la sintonia programmatica tra le battaglie portate avanti da Vannacci in Europa e l’attività sul territorio della galassia della destra sociale romana.
Verificare le convergenze su temi chiave come il contrasto alle direttive europee considerate penalizzanti per l’economia italiana, la gestione dei flussi migratori e il rilancio dello stato sociale.
Il summit romano potrebbe così gettare le basi per future sinergie e collaborazioni strutturate, definendo i confini di un’area culturale che guarda con forte senso critico all’attuale assetto dell’Unione Europea e che intende far pesare i propri voti e le proprie idee nei prossimi appuntamenti elettorali.
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