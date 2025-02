Variante norme tecniche PRG, osservazioni fino al 7 aprile

Nel mese di dicembre 2024 l’Assemblea Capitolina, su proposta dell’assessorato all’Urbanistica, ha approvato l’aggiornamento delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, per riallinearle ai numerosi provvedimenti nazionali e regionali intercorsi e procedere ad una revisione e modernizzazione dei meccanismi attuativi.

Roma Capitale ha modificato le norme tecniche attuative del PRG con diversi obiettivi:

*Rigenerazione urbana con la trasformazione delle aree già urbanizzate, riqualificazione e riutilizzo del patrimonio esistente;

*blocco del consumo di suono agricolo;

* ritorno della residenzialità in centro e sviluppo di housing sociale;

* attuare i programmi delle periferie già presenti nel Piano regolatore ma fermi da venti anni;

*ampliare la dotazione di servizi, spazi pubblici e attrezzature per i cittadini;

*semplificare le procedure attuative dei programmi urbanistici; favorire la realizzazione di edifici con più elevate performance ambientali.

Sulla pagina dedicata del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica sono stati pubblicati tutti gli atti relativi alla deliberazione, a disposizione anche nella sede dello stesso dipartimento.

Dall’8 febbraio al 7 aprile 2025, gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni:

*tramite PEC all’indirizzo: protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it;

*redatte in duplice copia e inviate mediante raccomandata all’indirizzo Viale della Civiltà del Lavoro 10, 00144 Roma (RM) . In quest’ultimo caso, ai fini del rispetto della scadenza stabilita, farà fede la data del timbro postale.

MODULO per le osservazioni.

