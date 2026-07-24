Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Municipi: | Quartiere:

Veleni e oli esausti versati sul prato: blitz nell’autofficina a Fiano Romano, sequestrata discarica abusiva

Scoperta una montagna di ricambi, pneumatici e sostanze chimiche prive di protezioni. Il titolare rischia un processo con pene fino a 6 anni per roghi tossici

L.B. - 24 Luglio 2026

Una montagna di scarti meccanici accumulata a cielo aperto, fusti di sostanze chimiche appoggiati sull’erba senza la minima protezione per il sottosuolo e i segni inequivocabili di vecchi roghi appiccati per liberarsi dei materiali ingombranti.

È la scena che si sono trovati di fronte i Carabinieri Forestali del Nucleo di Sant’Oreste e i colleghi della Stazione di Fiano Romano durante un’ispezione mirata a tutelare il territorio e la salute della popolazione locale.

I controlli, scattati nella pertinenza esterna di un’autofficina della zona, hanno portato alla chiusura e al sequestro immediato dell’intera area adibita a deposito non autorizzato, oltre alla segnalazione del titolare alla Procura della Repubblica di Rieti.

La mappa dei veleni: 35 metri cubi di scarti sul nudo terreno

Gli investigatori dell’Arma hanno contato circa 35 metri cubi di rifiuti speciali accumulati in maniera del tutto caotica e priva di distinzione. Un inventario disomogeneo composto da componenti meccaniche dismesse, marmitte catalitiche, pneumatici usurati, cerchioni e frammenti di carrozzeria, mescolati a spazzatura urbana di ogni tipo.

A preoccupare maggiormente gli specialisti dell’ambiente è stata però la gestione dei fluidi chimici pericolosi:

Oli lubrificanti esausti: trovati all’interno di taniche e recipienti di plastica deteriorati, lasciati direttamente a contatto con la terra senza alcuna vasca o bacino di contenimento in grado di bloccare eventuali sversamenti nelle falde idriche sottostanti;

Segni di combustione: sulle superficie del terreno sono riaffiorate chiare tracce di bruciature, testimonianza dell’avvenuto smaltimento dei materiali mediante roghi tossici.

L’intera area e l’ingente quantitativo di materiale sono stati posti sotto sequestro preventivo a disposizione della magistratura reatina.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati