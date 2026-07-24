Veleni e oli esausti versati sul prato: blitz nell’autofficina a Fiano Romano, sequestrata discarica abusiva

Una montagna di scarti meccanici accumulata a cielo aperto, fusti di sostanze chimiche appoggiati sull’erba senza la minima protezione per il sottosuolo e i segni inequivocabili di vecchi roghi appiccati per liberarsi dei materiali ingombranti.

È la scena che si sono trovati di fronte i Carabinieri Forestali del Nucleo di Sant’Oreste e i colleghi della Stazione di Fiano Romano durante un’ispezione mirata a tutelare il territorio e la salute della popolazione locale.

I controlli, scattati nella pertinenza esterna di un’autofficina della zona, hanno portato alla chiusura e al sequestro immediato dell’intera area adibita a deposito non autorizzato, oltre alla segnalazione del titolare alla Procura della Repubblica di Rieti.

La mappa dei veleni: 35 metri cubi di scarti sul nudo terreno

Gli investigatori dell’Arma hanno contato circa 35 metri cubi di rifiuti speciali accumulati in maniera del tutto caotica e priva di distinzione. Un inventario disomogeneo composto da componenti meccaniche dismesse, marmitte catalitiche, pneumatici usurati, cerchioni e frammenti di carrozzeria, mescolati a spazzatura urbana di ogni tipo.

A preoccupare maggiormente gli specialisti dell’ambiente è stata però la gestione dei fluidi chimici pericolosi:

Oli lubrificanti esausti: trovati all’interno di taniche e recipienti di plastica deteriorati, lasciati direttamente a contatto con la terra senza alcuna vasca o bacino di contenimento in grado di bloccare eventuali sversamenti nelle falde idriche sottostanti;

Segni di combustione: sulle superficie del terreno sono riaffiorate chiare tracce di bruciature, testimonianza dell’avvenuto smaltimento dei materiali mediante roghi tossici.

L’intera area e l’ingente quantitativo di materiale sono stati posti sotto sequestro preventivo a disposizione della magistratura reatina.

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