Vendette, sequestri e omicidi: chi sbaglia con la droga, a Roma, non torna più

La droga costa cara. E a Roma, quel prezzo può essere la vita. Non è solo polvere bianca quella che gira nei quartieri, nei garage, nei container nascosti tra i Tir.

È un mercato spietato dove ogni grammo è denaro, ogni chilo un investimento, ogni errore una condanna. Centomila euro spariti possono diventare una sentenza di morte. Cento chili di cocaina scomparsi, una guerra.

Lo raccontano le inchieste che negli ultimi anni stanno svelando il lato più oscuro della capitale. Un mosaico fatto di silenzi spezzati, corpi ritrovati, telefonate intercettate e violenze coperte dal buio.

Un mosaico che ha al centro una verità semplice e brutale: chi sbaglia paga, chi parla muore, chi ruba viene punito. E i clan, soprattutto quelli legati al narcotraffico internazionale, non dimenticano. Non perdonano.

Le storie che emergono dalle carte giudiziarie sono da film, ma purtroppo sono reali. Sequestri a scopo punitivo, torture per recuperare il “mancante”, esecuzioni mascherate da scomparse misteriose.

Giovani e meno giovani spariti nel nulla dopo un carico svanito nel tragitto. Intermediari incapaci di giustificare uno sconto applicato a un cliente senza autorizzazione. Autisti che non sono tornati indietro con il furgone pieno.

Cento chili di cocaina possono fruttare oltre cinque milioni di euro. Se quei soldi evaporano, nessuno si salva. La droga, a Roma, non è più solo spaccio da marciapiede o risse tra baby gang.

È traffico organizzato, internazionale, con contatti in Colombia, in Olanda, nei Balcani. Un business da miliardi. E quando i soldi non tornano, tornano i morti.

I luoghi? Le periferie dimenticate e le zone borghesi. Tor Bella Monaca, Ostia, Acilia, ma anche l’Eur, i Parioli, Trastevere. Roma è un grande teatro dove tutto accade e tutto si confonde. Dove la vita scorre accanto al crimine e il confine tra normale e illegale è sempre più sottile.

Le forze dell’ordine indagano, collegano nomi, ricostruiscono trame. Ma la violenza corre sempre più veloce, più spietata. E intanto, sotto la superficie di una città eterna, scorre un fiume invisibile di cocaina, denaro e sangue.

