Vendita irregolare di alcolici e abusivismo commerciale: oltre 400 verifiche della Polizia Locale nel fine settimana

Oltre 400 le verifiche eseguite nel fine settimana dalla Polizia Locale di Roma Capitale presso locali pubblici ed esercizi commerciali, con una vigilanza particolare nelle zone movida: circa un centinaio di illeciti registrati, principalmente per la vendita o somministrazione illegale di bevande alcoliche. Più di 10 i minimarket perseguiti perché aperti oltre l’orario consentito.

Ulteriori verbali sono scattati per occupazioni abusive di suolo pubblico, musica ad alto volume e disturbo alla quiete pubblica, nonché per smaltimento irregolare di rifiuti.

Sanzioni di importo superiore ai 5mila euro e rapporto amministrativo al Municipio, per il successivo provvedimento di chiusura, sono le misure scaturite a seguito di alcuni illeciti rilevati durante gli accertamenti in un locale a Trastevere.

Più 6500 euro di verbali scatteranno, invece, per il titolare di un distributore automatico di bevande alcoliche e superalcoliche in zona Tuscolano, trovato ancora attivo ben oltre la mezzanotte.

Particolare attenzione anche al contrasto all’abusivismo commerciale, con numerosi sequestri penali di prodotti contraffatti, venduti illegalmente nel cuore del centro storico, a due passi di Fontana di Trevi e piazza di Spagna, per un totale di più di 200 articoli posti sotto sequestro dagli agenti, come borse, cinture, cappelli e portafogli.

Un migliaio, invece, i comportamenti sanzionati dagli agenti a causa del mancato rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.

Nel corso delle attività di controllo sulle strade capitoline, nella tarda serata di venerdì, una pattuglia del V Gruppo Casilino ha denunciato un uomo che, dopo essere stato fermato provvidenzialmente dagli agenti mentre, in evidente stato di alterazione, camminava pericolosamente al centro della carreggiata sulla via Prenestina, in zona Tor Sapienza, ha poi iniziato ad inveire contro gli operanti, tentando di colpire una di loro.

Il soggetto è stato prontamente bloccato e, al termine degli accertamenti, denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

