Venerdì 4 febbraio sciopero di 4 ore del trasporto pubblico

Venerdì 4 febbraio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 4 ore indetto dal sindacato Usb. L’agitazione è programmata dalle 8,30 alle 12,30.

A Roma saranno interessate la rete Atac (bus, filobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord e anche collegamenti dati da Atac in sub-affidamento ad altri operatori), e le linee bus gestite dalla Roma Tpl.

Possibili disagi anche sui collegamenti extraurbani gestiti dalla società regionale Cotral (per Cotral aggiornamenti su cotralspa.it).

La protesta di venerdì potrà comportare anche alcune riduzioni di orario nelle attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità, come lo sportello permessi di piazzale degli Archivi (i servizi potranno non essere garantiti a partire dalle 12, fini alle 11,30 è previsto l’ingresso degli utenti che hanno preso appuntamento) il contact center infomobilità 0657003 (potrebbe non essere attivo a partire dalle 14).