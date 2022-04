Venerdì 8 aprile, seconda giornata di Benvenuta Primavera

Venerdì 8 aprile 2022, seconda giornata della quarta edizione di Benvenuta Primavera, organizzata dall’Associazione Il Foro, con il supporto di Sogester. L’evento che si avvale del Patrocinio della Regione Lazio e del Municipio Roma IV del Comune di Roma, della collaborazione con le Associazioni Territoriali, nelle giornate del 7 – 8 – 9 aprile 2022 coinvolgerà con numerose iniziative il quartiere di Colli Aniene in Viale Ettore Franceschini, Via Edoardo D’Onofrio, Via Meuccio Ruini e presso l’Istituto Minerva in viale Battista Bardanzellu, 83.

Il Concorso di pittura Premio Giovanni Giovannetti (dedicato quest’anno all’artista recentemente scomparso) avrà come tema: “La natura sotto il portico”.

In Programma:

• Esposizione delle opere degli artisti partecipanti

• Iniziative a carattere culturale e sociale con il coinvolgimento di associazioni e cittadini

• Esposizione di mostre con tematiche territoriali

Il programma di Venerdì 8 aprile

ore 9,00 – 19,00: Esposizione opere artisti partecipanti

Esposizione opere in concorso “Premio Giovanni Giovannetti”

ore 16,00: COLLI ANIENE, 50 ANNI… e poi? Dibattito pubblico, in via Meuccio Ruini. Conduce Antonio Barcella (Presidente associazione Vivere a Colli Aniene e Rettore Università Popolare Michele Testa)

ore 17,00: Presentazione del libro “Il tesoro delle colline e degli altipiani” di Michele Antonelli in via M. Ruini.

ore 18,00: Esibizione degli allievi della Scuola di danza “Lolly Dance” presso Largo Nino Franchellucci.

Le iniziative in programma si svolgeranno nel consueto rispetto delle normative sanitarie vigenti.

Il programma della quarta edizione