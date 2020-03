Ventidue alberi per via Olcese

Il 29 febbraio nell’attuale anno bisestile in via Olcese, alla presenza dell’assessore al’Ambiente Dario Pulcini sono stati piantati 22 alberi, ulivi e allori, insieme ai cittadini, grazie ad Alberi in periferia e il supporto di ViverEco-Associazione.

Panorama cambiato quindi e in meglio nel prato in via Olcese con alberi e cartelli che invitano a prendere cura degli alberi.

Si attendono ora con fiducia i prossimi bandi per il ripristino degli attrezzi e giochi per bimbi e una nuova illuminazione che rischiari il prato antistante le scuole.

Angelo Cinat