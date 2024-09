Ventotene: il futuro dell’europa nelle mani dei giovani amministratori del PD Lazio

Anche quest’anno il PD Lazio lancia la sua scuola di formazione politica europea, in collaborazione con l’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento Europeo. Un’iniziativa che mira a formare i giovani amministratori del futuro e che avrà luogo a Ventotene, dal 14 al 17 settembre.

Intitolata “Ventotene: Europa”, questa edizione della scuola accoglierà 150 partecipanti, tra cui 100 provenienti dal Lazio e 50 dal resto d’Italia, per discutere e approfondire le prospettive dell’Europa e dell’Italia su temi fondamentali come lavoro, sanità, diritti, giustizia sociale, ambiente e innovazione.

Il programma prevede sessioni con esperti e docenti delle principali università del Lazio, che condurranno momenti di formazione sia teorica che pratica.

Non mancheranno poi i contributi degli attivisti impegnati nella difesa dei diritti sociali e civili.

Accanto ai panel di discussione, sono previsti tavoli di lavoro interattivi coordinati da europarlamentari, deputati e consiglieri regionali.

“A Ventotene,” spiega Daniele Leodori, segretario del PD Lazio, “luogo iconico dell’europeismo, rifletteremo sul ruolo dell’Unione Europea come motore di sviluppo economico e sociale.

L’Europa non è soltanto un insieme di istituzioni, ma una vera e propria comunità di valori condivisi. Investire nella formazione delle nuove generazioni di amministratori significa creare una leadership consapevole e competente, pronta ad affrontare le sfide del domani.”

Leodori sottolinea come la scuola rappresenti un’opportunità preziosa di dialogo e confronto, in cui i giovani amministratori potranno discutere delle politiche europee con uno spirito di rinnovamento. L’obiettivo è stimolare in loro la consapevolezza di essere parte di un progetto più grande, capace di andare oltre i confini nazionali per costruire una società più equa e inclusiva.

