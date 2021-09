Verde, interventi in corso a Parco Collina della Pace, piazza Balsamo Crivelli e Villa Torlonia 

Sono in corso gli interventi di riqualificazione al Parco Collina della Pace e al Parco di San Biagio dei Platani, Municipio VI, a piazza Balsamo Crivelli, Municipio IV, a Villa Torlonia, Municipio II.

Battute finali al Parco Collina della Pace (investimento complessivo di 345mila euro) dove i lavori di restyling hanno riguardato la sistemazione dell’area ludica con la collocazione di nuove attrezzature, la realizzazione di un mini campetto di calcio ed il posizionamento di una nuova recinzione lungo un tratto del perimetro. Sono stati effettuati interventi sul verde con l’abbattimento di alberature in precarie condizioni di stabilità, sul sistema di deflusso e smaltimento delle acque meteoriche ed è stata delimitata, con apposita recinzione, un’area di sgambamento cani. Sono state inoltre collocate panchine aggiuntive e sono stati allargati due cancelli per consentire un’adeguata accessibilità di servizio.

A Tor Bella Monaca è in corso il cantiere nel Parco di San Biagio dei Platani (investimento di circa 190mila euro). Il progetto prevede la creazione di nuovi orti urbani. Uno strumento formidabile, molto apprezzato dai cittadini, che riunisce cura per il territorio, didattica e passione per la coltivazione.

Sono state effettuate potature di alberi e siepi, sfalci, bonifiche vegetazionali e spollonature. È in corso il rifacimento dei vialetti, verrà recintata la nuova area cani dotata di fontanella, verranno ripristinati i percorsi intorno ai laghi, create le recinzioni di sicurezza, le aree di sosta e le zone d’ombra con le panchine.

Lavori in corso a piazza Balsamo Crivelli a Casal Bruciato (finanziamento di 55mila euro) dove è stato installato un nuovo impianto di illuminazione, sono stati piantati nuovi alberi in sostituzione degli esemplari malati non curabili. È stata ripristinata la pavimentazione in laterizio, risistemate le tazze di contenimento dei platani ed effettuato il riassestamento della piazzola di arrivo sulla rampa che aveva subito un crollo. Effettuato, tra l’altro, lo spurgo di pozzetti e caditoie e la riparazione di numerose panchine danneggiate. I lavori proseguono grazie ad un ulteriore stanziamento di 200mila euro con i quali si stanno realizzando nuovi lavori, tra i quali, l’installazione di una nuova recinzione, nella parte a giardino a sud della piazza, per contrastare gli episodi di vandalismo e la ristrutturazione dei bagni. A breve inizieranno anche gli scavi per realizzare il cordolo, in cemento armato, di basamento della nuova recinzione.

Avviato il cantiere per la riqualificazione di Villa Torlonia, progetto del Bilancio Partecipativo 2019 che ha consentito a cittadini ed amministrazione di condividere le decisioni su come investire circa 20 milioni per il decoro cittadino. Il progetto prevede interventi di riqualificazione ambientale tra cui potature, ripristino di parte del manto erboso, messa a dimora di alberi e installazione di nove panchine. Una parte significativa dello stanziamento di 324mila euro (268mila il costo dei lavori, più le spese fisse), come richiesto dai cittadini, è stata destinata alla realizzazione di due grandi spazi ludici (circa 1000 metri quadrati), dotati di giochi inclusivi, nella zona sud della Villa: il “Villaggio dei piccoli”, destinato ai bimbi dai 6 mesi ai 6 anni e lo “Spazio Bambini”, destinato a ragazzi in età scolare.