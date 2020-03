Verde, visite guidate e trekking: gli appuntamenti di marzo

Nel 2019 sono stati 2.321 i cittadini che hanno partecipato alle visite guidate organizzate dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale all’interno dei parchi, dei giardini e delle ville storiche, un dato in netta crescita (+63%) rispetto al 2018 quando i partecipanti erano stati 1.414. Un trend confermato anche nel 2020, a gennaio e febbraio infatti c’è stato un ulteriore aumento del 21% di presenze rispetto ai primi due mesi del 2019.

L’assessorato alle Politiche del Verde esprime soddisfazione per il risultato raggiunto grazie all’impegno degli operatori del Servizio Giardini che durante le visite riescono a trasmettere ai cittadini passione e conoscenza e sottolinea l’utilità di queste esperienze che potenziano il senso civico, il rispetto per l’ambiente e la consapevolezza dell’immenso patrimonio verde in cui quotidianamente siamo immersi.

Anche a marzo è ricco il programma di visite guidate e trekking storico-ambientali. Si parte giovedì 5 marzo, da Villa Torlonia, ultima grande villa suburbana edificata a Roma e si prosegue venerdì 6 con Villa Sciarra e Villa Pamphilj. Tra i luoghi scelti per marzo ci sono Forte Bravetta, Villa Celimontana, Villa Borghese e il Giardino Carlo Alberto al Quirinale. Sul sito istituzionale è possibile trovare il calendario completo:

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Calendario_visite_guidate_Marzo_2020.pdf

Per prenotare visite guidate e trekking storico ambientali (gratuiti per disabili, over 65 e i ragazzi fino a 14 anni e al costo rispettivamente di 4 e 6 euro per tutti gli altri) occorre inviare una email all’indirizzo: trekambientali@comune.roma.it entro due giorni prima del percorso scelto.