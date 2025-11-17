Verdone chiude la sua giornata da “sindaco per un giorno” con la Lupa Capitolina

La giornata speciale di Carlo Verdone si è conclusa nella cornice solenne della Sala Giulio Cesare, a Palazzo Senatorio.

Seduto sullo scranno del Sindaco, l’attore ha preso parte a una seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina, intervenendo davanti ai consiglieri in un tributo che ha voluto celebrare il suo 75° compleanno.

Al termine della seduta, Verdone ha restituito la fascia tricolore al sindaco Roberto Gualtieri, che a sua volta gli ha consegnato la Lupa Capitolina, la massima onorificenza cittadina.

Un gesto simbolico che ha suggellato una giornata intensa, vissuta tra periferie, cantieri e incontri con i cittadini, e che si è chiusa con il riconoscimento più alto che Roma può tributare a chi ne incarna lo spirito.

