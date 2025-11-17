Verdone chiude la sua giornata da “sindaco per un giorno” con la Lupa Capitolina
Dopo la seduta straordinaria in Campidoglio, il tributo dell’Assemblea capitolina nel giorno del compleanno
La giornata speciale di Carlo Verdone si è conclusa nella cornice solenne della Sala Giulio Cesare, a Palazzo Senatorio.
Seduto sullo scranno del Sindaco, l’attore ha preso parte a una seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina, intervenendo davanti ai consiglieri in un tributo che ha voluto celebrare il suo 75° compleanno.
Al termine della seduta, Verdone ha restituito la fascia tricolore al sindaco Roberto Gualtieri, che a sua volta gli ha consegnato la Lupa Capitolina, la massima onorificenza cittadina.
Un gesto simbolico che ha suggellato una giornata intensa, vissuta tra periferie, cantieri e incontri con i cittadini, e che si è chiusa con il riconoscimento più alto che Roma può tributare a chi ne incarna lo spirito.
