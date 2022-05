Vergogna in via Molfetta

“Questa è via Molfetta. È vergognoso. Manca la programmazione. I marciapiedi sono diventati “Ammazza piedi”. Abbiamo raccolto le istanze le firme, la delusione dei cittadini e come Sportello del Cittadino del Centro Anziani L. Petroselli di Quarticciolo inoltreremo queste foto al Sindaco Gualtieri, al Presidente del V Municipio”.

È la denuncia di Umberto De Felice

“Stiamo valutando – prosegue De Felice – di presentare una diffida per mancato rispetto del Contratto di Servizio tra Comune di Roma ed AMA e Servizio Giardini del Comune di Roma.

Si richiede un incontro urgente con il Presidente del Municipio, il Direttore AMA, Servizio Giardini, Comandante dei Vigili Urbani per programmare e calendarizzare, comunicando ai cittadini, gli interventi, il controllo del territorio e le auto in sosta che sono parcheggiate in curva impedendo il passaggio dei camion AMA per svuotamento dei cassonetti ed occupando l’accesso ed il deflusso dei disabili dai marciapiedi”.