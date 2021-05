Verso il fine lavori per messa in sicurezza area giochi di via R. Balzani

Sono in corso di ultimazione i lavori per la messa in sicurezza cavità in via Romolo Balzani in quello che è uno spazio bambini incastonato tra le palazzine delle “Muse”?

Una domanda decisamente semplice visto che l’enorme trivella che ha operato per molti giorni è stata tolta. Inoltre, almeno così è previsto sul cartello, i lavori dovrebbero concludersi entro il 23 giugno 2021.

Il luogo, fatta eccezione per dove ha operato la trivella è un’autentica boscaglia di erbe infestanti, da tempi habitat naturale per animali e insetti di ogni genere. Un problema questo a cui si può ovviare procedendo almeno con uno ‘sgrosso’ della situazione e questo indipendentemente dalla chiusura del cantiere.

Invece silenzio del Municipio V anche sul ripristino dell’area giochi che era costituita da una “Scuola Ciclabile” costituita da una pista con tanti elementi di segnaletica orizzontale e verticale, oltre che di panchine da cui genitori e nonni controllavano che tutto si svolgesse in sicurezza e all’insegna del divertimento.

Accadrà questo e tutto tornerà come prima che fosse segnalato il pericolo dovuto alla cavità sottostante?

Il dubbio ci assale. Un dubbio che il Municipio con una corretta informazione potrebbe far sparire e quindi non ci resta che aspettare le tre settimane che ci separano dall’annunciato fine lavori.

IL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1385350671838546&ref=search