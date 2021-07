Verso la strada giusta, l’incontro

Mascherine, registrazione all’entrata, distanziamento; seguendo le normative vigenti non poteva essere altrimenti, e così è stato.

Eppure, diverso, molto diverso è stato l’incontro delle numerose persone che, in rappresentanza delle molte realtà territoriali, hanno partecipato all’incontro del 29 luglio 2021 presso lo Spazio Diamante in via Prenestina.

Mauro Caliste, candidato presidente del centrosinistra al V Municipio, ha prestato attenzione, preso nota e interagito con i partecipanti; l’intento dell’iniziativa era, infatti, ascoltare e fare proprie le necessità che sono presenti e sentite dal territorio, attraverso coloro che il territorio lo vivono quotidianamente, per arrivare a condividere un programma che rappresenti al meglio le diverse anime del municipio.

Si era in uno spazio destinato alla cultura, e la cultura quella della cura per il territorio, dell’attenzione all’altro, delle buone pratiche, del fare attività culturali e non semplici esercitazioni di marketing, è stata la protagonista dell’evento.

Pubblico in silenzio, relatori preparati e con idee chiare, proposte e sollecitazioni focalizzate ad una nuova gestione, organizzatori attenti e pronti a cogliere gli spunti offerti, un vero incontro di idee e persone!

Dopo una breve ma efficace introduzione di Caterina Rijllo del Pd e di Simone Battaglia dei Giovani Democratici entrambi del V Municipio si sono susseguiti gli interventi politici tenuti nell’ordine da Maurizio Mattana e Francesco Tieri (candidati durante le primarie alla presidenza del municipio sempre per il centrosinistra), ai quali si è aggiunto successivamente anche Stefano Veglianti. Tutti hanno mostrato una volontà di collaborazione per arrivare alla vittoria ed hanno offerto idee e proposte.

Eugenio Patanè, consigliere regionale e Stefano Fassina, deputato, hanno espresso la stima nei confronti di Caliste e hanno offerto anche una visione di ampio respiro descrivendo l’importanza del V Municipio come polo nevralgico in una rinnovata visione amministrativa di Roma.

Tutti gli altri, Armando Massanisso, Alessandro Mauriello, Giancarlo Ministeri, Monica Paba, Francesco Santoro, Marisa Tancredi, Vito Scalisi, Angela Ricci, Alessandro Moriconi, Fabio Spadaccia, Stefano Rinaldi e Luca Scarnati hanno rappresentato un territorio con enormi potenzialità ma che negli ultimi anni ha visto depauperare il suo patrimonio umano, sociale, culturale.

Sergio Scalia, traendo le conclusioni ha mostrato come molte delle proposte e delle tematiche presentate nel pomeriggio siano già presenti nella bozza del programma che il centrosinistra presenterà alle prossime elezioni amministrative e come tutti gli interventi siano stati utili per delineare alcune particolari esigenze.

Al caldo afoso di un pomeriggio estivo si è contrapposto un calore cordiale e una rinfrescante cascata di idee, proposte, progetti.