Verso la strada giusta

Giovedì 29 luglio 2021 alle ore 17.00 presso lo Spazio Diamante, in via Prenestina 230/B, Mauro Caliste, candidato per il centrosinistra alla presidenza del V Municipio e il V Municipio si incontreranno per un pomeriggio di ascolto reciproco, di confronto e di partecipazione.

Associazioni, comitati, cooperative e soprattutto i cittadini potranno partecipare e, previa prenotazione, intervenire.

Seguendo le normative vigenti in materia di contenimento della pandemia e di distanziamento sarà necessario inviare una mail di adesione, e nel caso di iscrizione agli interventi al seguente indirizzo: calistepresidente5@gmail.com.

I cittadini, la loro voglia di rinnovamento, la loro spinta nel guardare le diverse necessità da angolazioni differenti saranno al centro dell’incontro che permetterà anche di riprendere il programma elettorale e di modificarlo grazie ai contributi di quanti interverranno.