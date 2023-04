Verso l’Assemblea di ricostituzione del Coordinamento “Uniti per la Cervelletta”

Riportiamo uno stralcio della lettera inviata dalla Presidente del Coordinamento Uniti per la Cervelletta Irene Ortis per l’incontro alla Biblioteca Vaccheria Nardi il 12 aprile ore 17.

E’ giunto il momento di una sorta di “rifondazione” del Coordinamento che ci possa dare più serenità e determinazione nell’affrontare il nostro impegno per la Cervelletta.

Determinazione e coraggio ce ne vuole ancora molto, perché i due milioni previsti nel PNRR “Roma caput mundi” non sono sufficienti a rendere il Casale completamente restaurato e agibile nella sua complessità.

Se ricordate c’erano in ballo altri 15 milioni di euro della Regione Lazio frutto di un accordo Zingaretti-Comune di Roma, accordo che non è mai stato firmato. Ora, se non è il territorio che spinge sul pedale dell’acceleratore questa “nuova Regione” non si muoverà di certo e il Comune di Roma non darà risposte se non continuamente sollecitato, in quanto sarà sempre più in difficoltà nel risolvere le emergenze di una città sempre più alla deriva.

Per questo è necessario che, in questo delicato momento per la Cervelletta, oltre che a “sorvegliare” i processi già in atto è indispensabile che ci muoviamo per raggiungere il nostro obiettivo finale, che è quello del restauro e valorizzazione di un bene storico-culturale patrimonio della città.

Per rimettere in piedi il nostro sodalizio e ridarci obiettivi e azioni da poter portare avanti, abbiamo pensato di organizzare una assemblea di ricostituzione del Coordinamento per mercoledì 12 aprile alle ore 17.00 presso la Vaccheria Nardi.

Io spero che possiate venire numerosi e propositivi, spargendo anche la voce a parenti, amici e conoscenti interessati.

Irene Ortis