Verso Roma 2027, il Pd strizza l’occhio al M5S: prove di dialogo

A Roma, dove la politica si gioca spesso nei sottoscala dei municipi più che nei saloni dei palazzi, anche una frase può pesare come un macigno.

E quella pronunciata da Claudio Mancini, deputato Pd, durante la Festa dell’Unità del circolo Nuovo Salario, ha fatto rumore: “Sul concordato Atac, alla fine, ha avuto ragione la Raggi.”

Un’ammissione netta, senza giri di parole. E per chi conosce i rapporti tutt’altro che idilliaci tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle nella Capitale, quelle parole sanno di svolta. O, almeno, di tentativo.

La dichiarazione di Mancini – leader della corrente Rete Democratica e regista dell’ascesa di Gualtieri in Campidoglio – non è un caso isolato.

È piuttosto il primo mattoncino di un possibile ponte verso quell’alleanza “larga e progressista” che il centrosinistra romano sogna per arginare le destre alle prossime comunali del 2027. E che, oggi, passa necessariamente per un confronto – ancora acerbo, ma reale – con i pentastellati.

Il campo largo comincia da Atac

Il gesto distensivo arriva in un momento delicato. I grillini romani hanno avviato da settimane incontri, tavoli tematici, riflessioni pubbliche. Sulla carta, si dialoga. Ma sul terreno, le frizioni restano. Termovalorizzatore, stadio della Roma, gestione dei rifiuti: sono fronti aperti dove le posizioni restano distanti.

Proprio per questo Mancini ha scelto di “rompere il ghiaccio” nel modo più politico possibile: riconoscendo meriti alla sindaca che più ha fatto discutere nel Pd romano, Virginia Raggi.

Una mossa che punta a disinnescare lo scontro ideologico e aprire spiragli per un terreno comune. Non rinnegando le scelte dell’amministrazione Gualtieri, ma nemmeno blindandosi in un fortino autoreferenziale.

Il Movimento osserva, ma non dimentica

Il segnale è stato raccolto. A Ostia, il consigliere Paolo Ferrara – uno dei più favorevoli al dialogo con il Pd – non nasconde una certa soddisfazione: “Mi fa piacere che Mancini abbia rivalutato il lavoro su Atac. E ricordo anche quanto abbiamo fatto su Ama e sul piano arenili, che oggi continua. Ma su certi temi saremo irremovibili.”

Tradotto: si può parlare, ma senza riscrivere la storia. E soprattutto, senza pretese di egemonia. Lo dice chiaramente anche Linda Meleo, ex assessora e oggi coordinatrice romana del Movimento: “Siamo in ascolto, qualsiasi interlocuzione deve partire dai temi. Fa piacere leggere il riconoscimento di certe operazioni, ma il cammino è lungo.”

La strada verso il 2027 è ancora tutta in salita

Intanto, la città osserva. Gli elettori, più che le segreterie, chiedono concretezza. Roma ha fame di servizi che funzionino, trasporti affidabili, decoro, case, verde.

E meno guerre di posizione. Mancini lo sa, e per questo prova a smussare gli angoli, anche tra i suoi: “Chi ha manifestato contro il termovalorizzatore, anche tra noi, ha sbagliato. Le scelte di questa amministrazione non possono essere stravolte.”

Ma non tutti nel Pd sono pronti a cedere il passo. E nemmeno tutti nel M5S, dove l’ex sindaca Raggi – pur silente – resta una presenza ingombrante, difficile da ignorare in vista delle amministrative.

Per ora, è solo un corteggiamento. Ma a Roma, come nelle migliori storie d’amore (e d’alleanza), tutto può iniziare da una frase giusta detta nel momento giusto.

