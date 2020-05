Via ai test sierologici al San Giovanni dal 28 maggio

In ottemperanza alla Determinazione della Regione Lazio n. G05621 del 12.05.2020, dal 28 maggio prossimo i cittadini potranno eseguire i test sierologici per rilevare la positività agli anticorpi anti-Covid 19 presso il Centro prelievi dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.

Queste le modalità di accesso per i cittadini

Prenotazione – I cittadini devono munirsi di ricetta bianca rilasciata dal medico di medicina generale o altro medico e prenotare la prestazione telefonando al RECUP regionale 06.9939

Pagamento – Il test viene effettuato in regime privatistico alla tariffa regionale di 15,23 euro con relativo pagamento esclusivamente on-line tramite pago-pa o sportelli SISAL prima della prestazione

Dove – L’esame viene eseguito presso il Centro prelievi, Corpo “L”, Presidio Santa Maria – via San Giovanni in Laterano 155

Ritiro referto – Il ritiro del referto, disponibile in 24h dall’esecuzione del test, è previsto solo on-line (Lazio Escape: https://www.salutelazio.it/scarica-il-tuo-referto) tramite il rilascio di credenziali al momento dell’esecuzione del prelievo.

In caso di positività del test sierologico è fortemente consigliato sottoporsi al test molecolare tramite tampone naso-faringeo. Per eseguire il test è sufficiente munirsi di prescrizione del proprio medico di medicina generale su ricetta dematerializzata, e con codice fiscale e referto del test recarsi presso il drive-in sito in via Santo Stefano Rotondo 5/a per eseguire il tampone. L’accesso al drive-in è diretto senza prenotazione e la postazione è attiva dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 14.00.

L’esecuzione dei test sierologici si estende con l’obiettivo di fornire una mappatura utile ad una valutazione tempestiva e su larga scala della circolazione del virus, particolarmente nei soggetti asintomatici. L’accesso alle indagini di sieroprevalenza, fortemente voluto dalla Regione Lazio, insieme alla realizzazione di postazioni tampone drive-in rappresentano strumenti fondamentali per la prevenzione e la sicurezza dei cittadini anche in questa fase di convivenza con il virus.