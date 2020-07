Via Castore Durante: stop al degrado

Municipio Roma V – Un’altra importante iniziativa della Libera Assemblea Centocelle che con decine di volontari sono intervenuti in uno degli spazi verdi più degradati e abbandonati a se stessi da una Istituzione locale sorda a segnalazioni e denunce da parte dei Residenti, del Comitato Cittadini Quarticciolo e Dintorni e del nostro giornale il cui ultimo servizio è di appena una settimana fa.

Purtroppo l’area è priva di illuminazione (al Parco Biavati è stata installata dopo gli incendi dolosi alla Pecora Elettrica, Pinsa155) e questo fa sì che lo spazio sia praticamente messo a disposizione della prostituzione che opera in assoluta tranquillità su viale Palmiro Togliatti e di quanti vi si appartano per far uso di sostanze stupefacenti di ogni tipo, buco compreso.

Oltre quaranta sono i sacchi di immondizia raccolti dai volontari di cui due, di soli profilattici e custodie. Sono stati rimossi i polloni dalle alberature mentre l’erba era così alta da rendere quasi impossibile camminarci in sicurezza.

Adesso ovviamente ci sarà da aspettare il Servizio Giardini per il recupero di quanto raccolto.

Quasi dimenticavamo di segnalare che tutte o quasi le caditoie su via delle Palme sono STRAPIENE!

