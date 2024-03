Via Cilicia, sopralluogo del Sindaco al termine degli interventi di potatura

Sopralluogo del Sindaco Gualtieri in via Cilicia, al termine dei lavori di potatura dei 54 platani.

“Per interventi come questo, ci avvaliamo sempre di agronomi professionisti, che danno indicazioni puntuali ai nostri tecnici del Servizio Giardini su come effettuare le potature; – ha spiegato – si tratta di uno degli ultimi interventi di potatura della stagione. Con l’arrivo della primavera e l’innalzamento delle temperature, gli alberi ritornano in foglia ed effettuare potature comprometterebbe la loro salute“.

Roma ha un patrimonio di alberi di oltre 300mila esemplari. L’obiettivo dell’Amministrazione capitolina è di potarne 70mila all’anno, arrivando così nel quinquennio della consiliatura a potare tutti gli alberi della città.

“In questa stagione di potature abbiamo trovato diversi alberi apparentemente sani ma in realtà malati o a fine vita: – ha sottolineato il Sindaco – li abbiamo abbattuti e, in compenso, abbiamo incrementato le nuove piantumazioni. È un lavoro enorme ma assolutamente indispensabile, per evitare incidenti come quelli che purtroppo ancora talvolta si verificano in città. Per fare questo abbiamo aumentato di 10 volte le risorse presenti a bilancio per la cura del verde verticale. Prima Roma Capitale spendeva poco più di 3 milioni per potare appena 6.000 alberi l’anno. Oggi impieghiamo 30 milioni di euro l’anno“.

Il Sindaco ha poi confermato la volontà di rafforzare il Servizio Giardini con l’assunzione, nei prossimi mesi, di 31 nuovi giardinieri.

