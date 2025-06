Via Condotti verso la pedonalizzazione totale, si attende il via libera del Campidoglio

La strada più iconica dello shopping di lusso romano si prepara a cambiare volto. Via Condotti, emblema di eleganza e destinazione prediletta per turisti e grandi marchi, potrebbe presto diventare interamente pedonale, liberata dal traffico veicolare per tornare a essere uno spazio vivibile, elegante, a misura di passeggiata.

Il progetto è ambizioso ma chiaro: eliminare completamente il transito delle auto, taxi e NCC compresi, anche nel tratto compreso tra Largo Goldoni e via Mario dei Fiori, ancora oggi percorso da mezzi a motore.

A portarlo avanti è la presidente del Municipio I, Lorenza Bonaccorsi, insieme all’assessore alla mobilità Adriano Labbucci, in stretta sinergia con la Polizia Locale e il tessuto commerciale della zona.

“Abbiamo deciso di eliminare ogni riferimento al varco elettronico previsto nella vecchia delibera – spiega Labbucci –. Con la nuova formulazione, nessuno potrà più transitare in quel tratto di strada, eccetto il carico e scarico merci, consentito solo tra mezzanotte e le 10 del mattino”.

Una misura drastica, ma studiata con attenzione, che arriva dopo sopralluoghi tecnici e confronti con operatori e residenti, per restituire alla celebre via del centro storico la sua vera vocazione: uno spazio elegante, pedonale, sicuro e vivibile.

Dallo shopping di lusso al salotto urbano

Con la nuova delibera, via dei Condotti potrebbe diventare una delle prime “strade-salotto” del centro storico, completamente sgombra da veicoli durante l’intero arco della giornata. Un cambiamento che andrebbe a completare quanto già realizzato negli ultimi anni, in cui la parte compresa tra Piazza di Spagna e via Mario dei Fiori è già interdetta alle auto.

Ma per fare di questo intervento una realtà concreta, serve ora il passo decisivo: il via libera del Campidoglio. Il Municipio I ha già tracciato la rotta, ora spetta alla giunta capitolina sostenere e finanziare l’operazione.

“Via Condotti è un simbolo – commentano dalla giunta municipale –. Ma perché continui a essere all’altezza del suo prestigio internazionale, è necessario liberarla dal traffico, restituirla ai pedoni e renderla finalmente all’altezza delle grandi capitali europee”.

