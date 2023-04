Via Crucis al Colosseo, venerdì 7 aprile

Venerdì 7 aprile 2023, dalle 21 in poi, si tiene la tradizionale Via Crucis al Colosseo. La piazza del Colosseo, fa sapere Roma Mobilità, sarà suddivisa in settori transennati con varchi di accesso. Dalla notte tra giovedì e venerdì saranno sgomberati i veicoli in sosta sulle strade percorse o comunque interessate dalla solenne processione, a cominciare da via di San Gregorio.

Alle 13 di venerdì scattano le chiusure al traffico e le deviazioni bus. Chiusa, su richiesta della Questura, la fermata metro B Colosseo dalle 13. Chiuse al pubblico pure, sempre su disposizione della Questura, le aree archeologiche del Colosseo, del Palatino e del Foro Romano “fino a cessate esigenze”.

Tutti i dettagli nel portale di Roma Mobilità.