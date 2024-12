Via degli Olmi, al via i lavori per la nuova ciclopedonale: più verde e mobilità sostenibile

Prendono il via i lavori per la ciclopedonale di via degli Olmi, un percorso lungo 350 metri, reso possibile grazie a un finanziamento di 480mila euro.

Il Municipio V ha ufficialmente consegnato l’area di cantiere per avviare questo progetto strategico, pensato per migliorare la mobilità sostenibile e promuovere il verde urbano nella periferia Est di Roma.

La nuova ciclopedonale rappresenta un tassello fondamentale di un piano più ampio: collegare in modo sicuro e fruibile il Parco di Centocelle con il Parco della Mistica, passando attraverso il Parco Alessandrino.

Un’idea ambiziosa che punta a creare una rete verde dedicata a pedoni e ciclisti, offrendo ai cittadini percorsi alternativi e sostenibili.

Pavimentazione drenante e aree di sosta:

Il progetto prevede un completo rifacimento della pavimentazione: verranno utilizzati materiali drenanti su entrambi i lati del percorso, una soluzione che migliora il deflusso delle acque piovane, rendendo la superficie più sicura e funzionale.

Un altro aspetto rilevante è la realizzazione dell’impianto di illuminazione, progettato in sinergia con Acea e il Dipartimento Lavori Pubblici, che garantirà visibilità e sicurezza anche nelle ore serali, grazie a fondi dedicati.

Per rendere il percorso ancora più accogliente, saranno allestite tre aree di sosta situate tra la Torre Medievale e via del Fosso di Centocelle.

Questi spazi, ombreggiati da olmi e pioppi, saranno dotati di panchine, offrendo ai pedoni e ai ciclisti un luogo ideale per fermarsi, riposarsi e godere del verde circostante.

Un percorso sostenibile per il futuro della città:

La ciclopedonale di via degli Olmi si inserisce in una visione più ampia di mobilità dolce, che mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovendo percorsi ecologici e accessibili.

Collegando i principali parchi del quadrante, questo progetto non solo valorizza il patrimonio naturale della zona, ma incentiva anche spostamenti senza auto, con benefici evidenti per l’ambiente e la salute pubblica.

Il Municipio V:

“L’avvio di questi lavori – spiegano il minisindaco Mauro Caliste e gli assessori Maura Lostia (Lavori pubblici) e Sergio Scalia (Urbanistica) – è un segnale concreto del nostro impegno per la realizzazione di infrastrutture sostenibili e per il miglioramento della qualità della vita nel nostro territorio. Questa ciclopedonale rappresenta un passo importante verso un futuro più verde e accessibile, offrendo ai cittadini nuove opportunità di mobilità e fruizione degli spazi pubblici.

Continueremo a lavorare per il completamento di questo importante percorso, che unisce alcuni dei parchi più significativi del municipio”. E il consigliere municipale dem Marco Toti aggiunge: “Oggi (16 dicembre, ndr) abbiamo consegnato alla ditta incaricata l’area, a metà gennaio inizierà il cantiere per la riqualificazione e realizzazione di un percorso ciclopedonale“.

