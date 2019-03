Via dei Castani, ti riasfalto e dopo sei mesi ti risfascio

Sono passati solo sei mesi da quando è stata riasfaltata via dei Castani ed ecco che puntuale come un orologio svizzero, riapparire transenne e avvisi di una prossima riapertura della sede stradale per consentire a società di pubblici servizi effettuare i propri interventi.

Non sappiamo se questa autorizzazione ai lavori rilasciata dal Municipio Roma V contrasti o meno con il nuovo regolamento comunale che regola la delicata materia. Sappiamo però, a giudicare dai lavori di rifacimento di fine settembre 2018, che l’assenza di comunicazione tra l’Istituzione locale e le Società di PPSS è pressoché totale. Quindi dovremo tra qualche giorno rivedere in azione martelli pneumatici ed escavatori che violenteranno nuovamente un manto stradale liscio come un biliardo. contrasti o meno con il nuovo regolamento comunale che regola la delicata materia. Sappiamo però, a giudicare dai lavori di rifacimento di fine settembre 2018, che l’assenza di comunicazione tra l’Istituzione locale e le Società di PPSS è pressoché totale. Quindi dovremo tra qualche giorno rivedere in azione martelli pneumatici ed escavatori che violenteranno nuovamente un manto stradale liscio come un biliardo.

Al momento il tratto interessato è quello che va da via delle Robinie a via dei Faggi, ma stante i silenzi provenienti dalla di via Torre Annunziata non è da escludere dopo l’interessamento anche di altri tratti. In tanti nella zona si domandano del perché per far passare magari dei “tunnel per i servizi” non sia stata scelta la superficie dei marciapiedi, cosi da ottenere al ripristino un lavoro richiesto da almeno un ventennio e invece no.

Da anni purtroppo via dei Castani, che era considerata la boutique della periferia romana, è in sofferenza e lavori sugli arredi e sui marciapiedi, promessi ma mai realizzati stanno acuendo quei problemi nati con il trasferimento della vecchia stradale del Mercato di Piazza dei Mirti a viale della Primavera. Ci riferiamo ai cantieri interminabili per la realizzazione della Metro C e per i continui lavori a cui vanno aggiunta il proliferare della grande distribuzione e le dirompenti vendite on line. Appare ovvio che se si continuerà a perdere attività commerciali a vantaggio di quelle legate alla ristorazione, vedremo e vivremo un altro quartiere, con annessa “Movida serale” a primeggiare su tutto e con tutte le problematiche che da queste attività derivano. è in sofferenza e lavori sugli arredi e sui marciapiedi, promessi ma mai realizzati stanno acuendo quei problemi nati con il trasferimento della vecchia stradale del Mercato di Piazza dei Mirti a viale della Primavera. Ci riferiamo ai cantieri interminabili per la realizzazione della Metro C e per i continui lavoria cui vanno aggiunta il proliferare della grande distribuzione e le dirompenti vendite on line. Appare ovvio che se si continuerà a perdere attività commerciali a vantaggio di quelle legate alla ristorazione, vedremo e vivremo un altro quartiere, con annessa “Movida serale” a primeggiare su tutto e con tutte le problematiche che da queste attività derivano.

Con l’aggiudicazione del Bando Regionale sulle Reti d’Impresa in tanti si aspettavano una inversione di tendenza e non a caso la scelta di queste è caduta su un progetto di valorizzazione di piazza dei Gerani che insieme all’arredo di via dei Castani, al rifacimento dei marciapiedi e a nuove alberature, dovevano rappresentare il volano per una inversione di tendenza. Ci sarà? difficile dirlo visto anche che il Dipartimento Mobilità si è presentato con un progetto di pedonalizzazione che nessuno conosce e che non ha visto la partecipazione di nessuno degli attori in campo, siano essi commercianti che cittadini. I quali sono in attesa della promessa costituzione di tavoli in cui confrontarsi.