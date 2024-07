Via dei Condotti verso la pedonalizzazione: un futuro senza auto?

Via dei Condotti, famosa per le sue boutique di lusso e frequentata da romani e turisti, potrebbe presto diventare completamente pedonale. L’obiettivo è quello di migliorare la fruizione della strada da parte dei pedoni, senza però penalizzare le attività commerciali presenti.

L’idea, proposta dall’assessore alla mobilità del Municipio I Adriano Labbucci, prevede la revoca del varco ZTL all’altezza di largo Goldoni. Questo significherebbe che le auto potrebbero circolare all’interno della via solo di notte e nelle prime ore del mattino, tra la mezzanotte e le 10.

Il provvedimento, come si legge nella delibera approvata dal Municipio I, rientra nel più ampio progetto di riqualificazione del Tridente Mediceo, che prevede l’ampliamento delle aree pedonali.

Un obiettivo che, come sottolineato dall’assessore, rappresenta “da tempo un impegno dell’amministrazione capitolina e municipale”.

La pedonalizzazione di via dei Condotti non comporterebbe l’interruzione delle attività di carico e scarico delle merci, che potranno comunque avvenire nelle strade limitrofe, come via Bocca di Leone, via Mario De Fiori e via Belsiana.

L’assessore Labbucci ha precisato che per la pedonalizzazione totale della via è necessario il via libera del dipartimento e della giunta capitolina.

Tuttavia, le intenzioni del Municipio I sono chiare: l’obiettivo è quello di rendere via dei Condotti un luogo più vivibile e fruibile per tutti, cittadini e turisti.

La proposta ha già incontrato il favore di alcuni commercianti della zona, che vedono nella pedonalizzazione un’opportunità per valorizzare ulteriormente i loro negozi. Altri, invece, hanno espresso dubbi sulla fattibilità del progetto e sui possibili impatti negativi sulle loro attività.

Il dibattito è dunque aperto. L’amministrazione capitolina dovrà valutare attentamente tutte le posizioni in gioco prima di prendere una decisione definitiva sul futuro di via dei Condotti.

